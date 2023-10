La montagna affonda, il mare si solleva. Negli anticipi della 5a giornata di Eccellenza le squadre galluresi si sono divise in due tronconi. Quelle sovrastate dal monte "Limbara" hanno raggranellato un solo punto. Quelle rivierasche hanno fatto bottino pieno.

Nel primo caso è stato il Tempio a conquistarlo, non senza una malcelata delusione. Dopo la sconfitta di Quartu ci si attendeva dai "galletti" un pronto riscatto, che solo la vittoria avrebbe reso tangibile. Ecco quello che un dirigente, a fine gara, ha dichiarato: «Ai punti gli azzurri avrebbero meritato di conquistare l'intera posta.Siccome però nel calcio la vittoria ai punti non è contemplata, posso aggiungere che il Li Punti, pareggiando, non ha proprio rubato nulla».

Piuttosto complicata è invece la situazione del Calangianus. I giallorossi hanno perso la quinta partita di fila, e rimangono solitari, con zero punti, in fondo alla classifica. A batterli è stato quel San Teodoro-Porto Rotondo del nuovo tecnico Riccardo Sanna, con cui, prima di questa gara, condividevano la scomodissima ultima poltrona. A questo punto in casa Calangianus potrebbe accadere tutto, e il contrario di tutto. Quantunque i prossimi giorni potrebbero essere forieri di novità.

A completare l'en plein marinaresco non rimane che parlare dell'Ilvamaddalena, che sta confermando con passo sicuro tutte le aspettative. In pratica è la "vera" capolista, avendo vinto 4 gare, e osservato il turno di riposo. Mercoledì è in calendario il derby di Coppa Italia tra Ilvamaddalena e Tempio, gara di andata dei quarti di finale.

