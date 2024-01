Dopo la prima giornata del girone di ritorno del torneo di Eccellenza, per le 4 rappresentanti galluresi emergono certezze quasi granitiche, riferendoci ad Ilvamaddalena e Tempio. Ma anche delle metamorfosi assai positive per quanto concerne le restanti 2, ovvero San Teodoro Porto Rotondo e Calangianus.

Già sabato scorso, giorno dell'Epifania, si è potuta ammirare la tangibile risalita, rispetto alla fase ascendente, proprio delle 2 appena menzionate. I Teodorotondini, dopo una partenza col freno a mano tirato, che ha portato anche all'allontanamento dello storico allenatore Simone Marini, sostituito con Riccardo Sanna, hanno risalito prepotentemente la china insediandosi nella nobile zona play off. Inoltre, e non è un dettaglio di poco conto, il capocannoniere principe dell'Eccellenza, Alessio Mulas, "incappato" in una sorta di breve fermo biologico, di cui peraltro nessuno ha saputo approfittare, ha ripreso a bucare le… reti avversarie. Con questi numeri e forti di un invidiabile stato di forma, i lagunari, messisi alle spalle la tempesta, sono autorizzati a sognare in grande. Con numeri meno eclatanti, ma con una risalita crescente e sinora sicura si è autorizzati a mettere sullo stesso piano il Calangianus. I giallorossi hanno avuto anch'essi un avvio da incubo, hanno adottato le stesse misure, ritrovando la retta via a dicembre e ripetendosi agli albori del nuovo anno.

In questa risalita non si può non evidenziare il contributo di alcuni calangianesi DOC, che i colori giallorossi se li ritrovano incisi nel loro DNA. Ci riferiamo ad uno di lungo corso: capitan Giovanni Maria Tusacciu, che dopo aver messo la sua firma nelle vittorie esterne di Villacidro e Quartu ha inaugurato il 2024 con il gol partita, in neonata zona Pavoletti, che ha permesso di mettersi attualmente alle spalle la famigerata zona play out. Prima della sosta era stato il giovane Raffaele Sambiagio a risolvere il mec contro il Bosa con un gol da cineteca che ha letteralmente mandato in visibilio l'esigente ed esperta platea del "Signora Chiara".

Per concludere il discorso sulle galluresi eccoci a Ilva e Tempio. Al primo appuntamento della fase discendente, ma secondo del 2024, gli isolani hanno dovuto ingoiare il primo boccone amaro del campionato 23-24 per mano dell'Ossese, che sommando anche l'eliminazione dalla Coppa Italia, verrà ricordata nell'arcipelago come autentica bestia nera. Nell'entourage maddalenino nessuno fa drammi poiché i punti di vantaggio dalle seconde (Tempio e Ferrini) sono rimasti invariati (7) e perlomeno nell'immediato non ci potranno essere pericolosi avvicinamenti. Ciò e stato reso possibile dal fatto che il Tempio non ha giocato ad Iglesias per impraticabilità del campo "Monteponi" ed inoltre nel secondo turno di ritorno saranno proprio gli azzurri ad osservare il riposo.

