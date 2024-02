Un derby, in cui c'è stato un vincitore e un vinto. Una trasferta vincente, con tanto di risultato pirotecnico. Un’altra, in cui la capoclassifica alla fine è stata rimontata, ed a malincuore ha dovuto dividere la posta.

È questo il bilancio, fra sabato e domenica, delle squadre galluresi che disputano il campionato di Eccellenza. Prima di passare in rassegna aspetti tecnici e risultato di ognuna di esse, che in ordine di classifica comprendono: Ilvamaddalena, Tempio, San Teodoro Porto Rotondo e Calangianus, c'è da evidenziare che, vincendo, e ci riferiamo all'ultima citata, il giorno successivo ha gioito nuovamente. Questo perché, in primis il Tempio, e in parte anche l'Ilva, hanno ottenuto risultati assai utili per alimentare i loro obiettivi, è così facendo hanno spianato la risalita anche ai giallorossi calangianesi. Cosa che, per un casuale intreccio del calendario, potrebbe ripetersi anche nel turno a venire. Certo è, passando al dettaglio, che L'Ilva pareggiando a Barisardo ha visto diminuire (ora sono 7) i punti di vantaggio dalle seconde: Tempio e Ferrini. Gli azzurri, per la gioia dei loro appassionati supporter, hanno vinto lontano dal "Manconi" per 5 a 3, in questo modo hanno dimostrato che i tabù (leggi trasferte) possono essere sfatati. Ma non basta, poiché la pattuglia di Cantara, con questo successo, ha affiancato, al secondo posto, la Ferrini, sconfitta a Ossi. Diamo per scontato che la leadership degli isolani, ora come ora, non è minimamente in discussione.

Tutte le altre che gravitano nel settore play off, invece, dovranno mettere in conto il poderoso attacco che sta portando avanti l'Ossese, e a tal proposito giova ricordare che è stata l'unica, in campionato, a battere la capolista, e ad eliminarla dalla Coppa Italia. Il derby gallurese montano-marino, infine, ha evidenziato quanto concreta sia la volontà dell'undici di Pasquale Malu di scalare in fretta le posizioni di classica per uscire dalla bagarre della zona che scotta. Tanto per intenderci quella che occupano i Teodorotondini, a centro classifica, che nel prosieguo dovranno rimanere vigili e attenti a non farsi risucchiare in basso.

