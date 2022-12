L’anticipo tra Arzachena e Aprilia apre le danze domani (ore 14.30) della quattordicesima giornata di andata del campionato di Serie D, girone G.

I biancoverdi inseguono la terza vittoria di fila. L’Aprilia occupa l’ultimo posto ma proprio domenica scorsa ha ritrovato il successo dopo dieci gare. In trasferta i laziali non vincono dal 24 aprile scorso. «Sarà sicuramente una partita difficile», dice il difensore dell’Arzachena, Mario Piga. «L’Aprilia ha ritrovato entusiasmo con la vittoria contro il Monterotondo. Noi attraversiamo un buon momento e non vogliamo fermarci».

Domenica, sempre alle 14.30, scendono in campo le altre tre formazioni sarde. L’Atletico Uri ospita l’Angri. Trasferte per Costa Orientale Sarda e Ilvamaddalena rispettivamente contro Lupa Frascati e Pomezia. L’Uri è ancora a caccia della prima vittoria interna stagionale.

Non vince infatti davanti al proprio pubblico da quasi nove mesi (13 marzo 2022).

Vuole cambiare marcia lontano da casa la Cos di Francesco Loi dove nelle ultime cinque partite ha raccolto appena un punto.

Non sarà semplice contro la Lupa, reduce da otto risultati utili di fila. L’Ilva, che non vince da quattro incontri, spera nel colpo grosso.

