In Eccellenza da qui a dieci giorni si concluderà il girone d'andata: in campo questo weekend, poi giovedì 8 per un turno infrasettimanale e quindi giro di boa domenica 11. Come anticipi al sabato per il calcio sardo due nel massimo campionato regionale e dieci in Promozione, poi diciassette in Prima Categoria e sei in Seconda.

Eccellenza. La diciassettesima giornata comincia dopodomani alle 15 con Arbus-Sant'Elena e il derby Ossese-Li Punti. La formazione di Giampiero Loriga, fermata sullo 0-0 a Monastir domenica scorsa, proverà ad accorciare almeno per ventiquattro ore su Budoni e Latte Dolce, in testa alla classifica a +4 sui bianconeri terzi. La coppia in vetta, reduce dalla sfida di ieri in Coppa Italia che ha promosso la squadra di Raffaele Cerbone alla finale col Carbonia, giocherà domenica alle 15 così come le altre partite: i galluresi ricevono sul proprio campo il Lanusei (che ha appena perso il portiere Marco Manis, passato alla Ferrini), i sassaresi l'Iglesias al Vanni Sanna. Completano Bosa-Ghilarza (a Bonorva), Calangianus-Monastir, Carbonia-San Teodoro, Nuorese-Monastir e Taloro Gavoi-Tharros (negli ospiti si è appena dimesso l'allenatore Giampaolo Murru), riposa la Ferrini. Sant'Elena-Carbonia anticipata da giovedì 8 a mercoledì 7, alle 15.30 in via Crespellani a Cagliari.

Promozione. Gli anticipi sabato alle 15 sono nel Girone A il derby Atletico Cagliari-CUS Cagliari, Cortoghiana-Verde Isola, Gonnosfanadiga-Orrolese e la sfida tutta sarrabese Villasimius-Castiadas, il big match della decima giornata. Domenica rimangono solo La Palma-Andromeda, Selargius-Asseminese e Villamassargia-Guspini (quest'ultima capolista). Nel Girone B anticipate Idolo-Fonni e Siniscola-Arborea, nel C Thiesi-Ozierese e Usinese-Buddusò più Sennori-Macomerese alle 15.30 e Coghinas-Bonorva alle 16.

