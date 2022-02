Stasera a Pesaro contro Milano per la quarta sfida in dieci partecipazioni di Coppa Italia. Con la speranza manco tanto segreta che vada a finire come nel 2014 quando Sassari vinse a sorpresa e poi sollevò il trofeo. In ogni caso il futuro è già tracciato dal presidente Stefano Sardara. Nel prossimo campionato e per altri due l'allenatore sarà ancora Piero Bucchi. E il suo presidente potrebbe essere ancora Sardara, visto che ha dichiarato “Lascio la Dinamo solo se è in buone mani, altrimenti invecchierò con lei”.

Il programma della giornata vede un altro scontro, alle 20.45 fra Trento e Brescia. Le due vincenti si affronteranno sabato alle 18.15.

Nell'altra parte del tabellone gli accoppiamenti sono Trieste-Tortona e Virtus Bologna-Brindisi.

Il presidente sassarese ha ironizzato: “Affrontiamo una gara facilissima e ci arriviamo in gran forma”. Poi ha aggiunto: “Scherzi a parte, la legge di Murphy ci ha colpito nel momento migliore, ma siamo stati sempre di passaggio e giochiamo senza pressioni, con la testa leggera e l'orgoglio di essere la squadra che dopo Milano ha disputato più volte la Coppa Italia negli ultimi dodici anni”.

La squadra si è allenata insieme dopo la lunga quarantena che sembra avere lasciato strascichi su un paio di giocatori, ma l'entusiasmo e l'esperienza potrebbero compensare una condizione fisica non ottimale.

Sardi ed ex – Milano propone l'olbiese Gigi Datome che con le scarpette rosse ha sempre battuto Sassari, perdendo solo quando era nella Virtus Roma. C'è poi Gianmarco Pozzecco come vice di Ettore Messina. Coach Messina ha vinto 8 volte la competizione: 4 con la Virtus Bologna, 3 con Treviso e una l'anno scorso con Milano dove ha sconfitto la sorpresa Pesaro che schierava l'attuale play biancoblù, Gerald Robinson.

In questo campionato netto successo dell'Armani per 79-50, a riprova della forza della miglior difesa del torneo, che incassa mediamente poco meno di 70 punti.

Devecchi e Chessa sono gli unici due presenti nella conquista di entrambe le Coppe Italia sassaresi: David Logan invece è stato protagonista con la Dinamo solo nell'edizione 2015.

Blindato Bucchi - Il numero uno biancoblù ha dato l'annuncio nella conferenza stampa di ieri mattina convocata presentare le maglie “speciali” per la Coppa Italia. Sardara ha motivato così la scelta, a tre mesi dall'arrivo del decano degli allenatori di serie A con oltre 700 panchine e ben 10 partecipazioni alla Coppa Italia che ha vinto due volte, con Treviso e Napoli. “L'ho sempre stimato perché è persona di grande professionalità, serietà e competenza con un grandissimo pedigree. Quando l’ho visto all’opera e lavorandoci insieme, ho scoperto in lui anche il carisma e la leadership all’interno del campo veramente invidiabile, trova sempre delle soluzioni i ragazzi che lo ascoltano con grande senso di rispetto”.

Dal canto suo Bucchi ha ringraziato: “Allenare qui non significa solo rappresentare una squadra ma un popolo intero, spero di regalare a tutti i tifosi i risultati che sperano e meritano”.

