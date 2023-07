Costantino Saiglia, portotorrese doc, operaio a Fiume Santo e portiere longevo. A 44 anni suonati si appresta ad iniziare l'ennesimo campionato dilettantistico da protagonista in Prima Categoria col Perfugas. «Società sana e ambiziosa - dice lui alla vigilia di questa esperienza - Ci sarà da divertirsi tra i pali e con i compagni».

Fisico statuario, straordinarie doti atletiche, ottimo su tutti i fondamentali, Costantino Saiglia ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Anteponendo innanzitutto la famiglia e il lavoro al calcio. «Ho avuto tante richieste in serie D - dice - ma il calcio a questi livelli non permette certezze, per cui ho sempre preferito lavorare nelle ditte esterne del polo industriale di Porto Torres». Un vero peccato. Calcistico s'intende.

Ma soddisfazioni ne sono arrivate tante. A partire dal difendere per varie stagioni con successo la porta della squadra della sua città, il Porto Torres, anche in Promozione. Ed avere avuto a dirigerlo in panchina allenatori come il compianto Angelino Fiori, ai tempi del Santa Maria La Palma in Eccellenza. Ma sono state tante le formazioni in cui Costantino Saiglia ha militato: Latte Dolce, Stintino, San Teodoro e Bonorva tra le altre. Dovunque unanimi consensi per il portierone. Che non ha nessuna intenzione di smettere. «Sono integro fisicamente e la mia famiglia mi trasmette serenità - conclude -. Sono le medicine che mi permetteranno di continuare ancora per qualche stagione. Dopo forse mi dedicherò alla preparazione dei portieri i in erba. Io sono tra quelli che da piccoli si sbucciavano le ginocchia e le gambe nella strada».

