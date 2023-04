Questa domenica, al Palazzetto dello Sport di Capoterra, si terranno le finali del campionato di basket "Senior" (annate dal 2004 al 2008) organizzate dal Movimento Sportivo Popolare Sardegna in collaborazione con la società Phoenix Sport Club.

È proprio la squadra capoterrese, prima al termine della regular season con 7 vittorie e 1 sconfitta, la più accreditata a conquistare il titolo di categoria. Nella prima semifinale (ore 9.30) i ragazzi della Phoenix, allenati da Antonello Puddu, dovranno vedersela con la Polisportiva Primavera di Gonnosfanadiga (quarta classificata), superata di 20 lunghezze all'andata e di 27 al ritorno nella fase regolare.

A seguire sul parquet di via Siena si affronteranno il San Giovanni Battista di Pula (secondo) e l'Airone di Settimo San Pietro (terzo). Le perdenti dei rispettivi incontri si sfideranno alle 15 per il 3° e 4° posto, mentre le vincenti scenderanno in campo alle 17 per contendersi il trofeo più ambito.

"Sono le prime finali di questa nuova stagione targata Msp - commenta Alberto Manca, responsabile del settore pallacanestro - e come sempre saranno un'occasione di incontro, socializzazione e divertimento per gli atleti. Si giocherà per divertirsi, oltreché per vincere, nel pieno rispetto di tutti sia in campo che sugli spalti".

© Riproduzione riservata