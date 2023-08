Ora c’è davvero la certezza. Per l’indisponibilità del campo Italia, il Bosa inizierà la terza stagione consecutiva in trasferta. La gara di ritorno della Coppa Italia in programma domenica prossima 3 settembre contro la Tharros, si disputerà a Bonorva.

Qui, capitan Luca Di Angelo e compagni, si giocheranno il passaggio del turno dopo lo 0-0 dell’andata. Nello stesso impianto bonorvese, insieme a quello di Pozzomaggiore, sono state ospitate nelle ultime due annate diverse gare casalinghe ( si fa per dire) della compagine guidata da Tore Carboni. E’ evidente che questa situazione non agevola il compito della società e della squadra, che spostandosi da un luogo all’altro per giocare ha delle difficoltà oggettive dal punto di vista organizzativo e tecnico.

Questo perché, la compagine bosana continua ad allenarsi nel terreno in terra battuta del campo di Sant’Eligio, a differenza di tutte le altre squadre che possono contare sui campi in erba dove giocano le partite casalinghe. Mister Carboni, da abile condottiero va oltre le difficoltà e sprona i suoi. “ Non molleremo di una virgola- afferma il tecnico- anche se la situazione è molto pesante da affrontare”.

