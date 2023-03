Per i vertici del calcio dilettantistico sardo un consiglio direttivo speciale a Siligo nella Comunità S’Aspru di Padre Morittu.

L’assemblea del Comitato Regionale Sardegna si è riunito nella vecchia fattoria di proprietà della diocesi, con il sacerdote a fare gli onori di casa assieme al sindaco di Siligo Giovanni Porcheddu.

Hanno preso parte all’incontro il Presidente Regionale A.I.A. Roberto Branciforte, il Delegato della Sezione A.I.A.C di Sassari Pier Giovanni Pala, il Coordinatore Federale SGS Fabrizio d’Elia.

«Non siamo qui per caso. La vicinanza ai territori è sempre stata la nostra prima missione», ha spiegato il presidente Crs Gianni Cadoni. Aggiungendo: «Ringrazio Padre Morittu per l’opportunità che ci concede nel vivere, anche se solo per qualche ora, questo luogo magico. Ci permette di consolidare quello spirito di squadra che la sua comunità racconta in ogni singolo gesto e sguardo dei suoi componenti. Siamo onorati di condividere quella filosofia di vita che tiene legate tutte le componenti base che fanno del calcio dilettantistico quel terreno educativo di socializzazione e integrazione che stanno alla base del nostro impegno quotidiano».

«La nostra partita è quella di mantenere viva la proposta educativa con passione e impegno e con tutte le energie morali che questo ruolo ci impone di avere», ha detto ancora Cadoni.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno l’attività delle Rappresentative (con la nomina del capo delegazione Roberto Desini e dei consiglieri abbinati alle categoria), la situazione dei Campionati. C’è anche il progetto dei corsi dirigenti addetti all’arbitro, per infondere la cultura attraverso le scuole e approntare una bozza di programma (con l’aiuto di Stella Frascà, consigliera della Lega Nazionale Dilettanti della Figc e avvocato di diritto sportivo) per andare incontro a chi ancora non conosce perfettamente il regolamento del calcio o le norme Noif.

