Mentre la Meta Catania si coccola la propria stellina sarda Michele Podda, altre squadre della Serie A di futsal possono godersi i loro figli di Sardegna. A portare il nome della propria isola in giro per l'Italia, da nord a sud, ci sono anche altri quattro calcettisti: Riccardo Siddi (Ecocity Genzano), Marco Pasculli (L84 Torino), Lorenzo Etzi (Feldi Eboli) e Jacopo Ugas (Came Treviso).

Per Siddi questa è la prima esperienza con una squadra di Serie A. Il classe 2001, dopo diverse stagioni passate con la Leonardo nelle quali si è formato come giocatore, saltando all'occhio di diverse società nella massima serie, è approdato in casa Ecocity Genzano nel corso del mercato estivo.

«Mi sto trovando benissimo in squadra, con tutti i campioni che mi ritrovo come compagni non posso che imparare tanto e crescere sempre di più. Il mister mi dà la giusta fiducia e cercherò piano piano di trovare sempre più spazio. Parlo tanto col mister e mi ha spiegato sempre le sue scelte. Io posso solo farmi trovare pronto in ogni momento e dare il massimo in tutte le occasioni», queste le parole del giovane cagliaritano ai microfoni del suo Club. Il laterale, assieme alla sua compagine, staziona in quarta posizione in classifica con 22 punti totali e ha collezionato 11 presenze, mettendosi particolarmente in evidenza nella gara contro la Roma. Nonostante sia reduce da un piccolo stiramento all'ileopsoas della gamba destra, questa sera scenderà nuovamente in campo contro il Benevento.

Se Siddi è un esordiente nella categoria, Pasculli è un vero veterano. Portiere, classe 1991, milita in Serie A ormai da tanti anni. La sua avventura è cominciata col Città di Sestu, vestendo poi le maglie del Città di Montesilvano, Napoli C5, Real Rieti e Feldi Eboli. Con quest'ultima si è laureato Campione d'Italia nella stagione 22/23, per poi passare alla L84 Torino, dove gioca attualmente. Nel corso di questa annata ha collezionato 11 presenze, di cui tre da titolare contro Sporting Sala Consilina, Vitulano Drugstore Manfredonia e Active Network. E proprio contro l'Active è stato determinante con le sue parate, consentendo la vittoria ai suoi per 2-1. Per lui quinto posto in classifica con 20 punti in saccoccia. Stasera, per il sassarese, nuova sfida contro la Came Treviso.

Terza stagione in A in corso per Etzi che, dopo le esperienze con il 360 GG Futsal (campionato 22/23, dove si è messo in mostra) e la Sandro Abate (campionato 23/24), si è accasato in estate alla Feldi Eboli. Per lui, tra i giovani talenti di questa disciplina, ormai nel giro della Nazionale da due anni, stagione un po' sfortunata: dopo aver timbrato il cartellino presenze sette volte, coronando il suo esordio con la maglia delle volpi con un gol contro l'Active Network, a metà novembre ha dovuto mettere in pausa la sua stagione. Il laterale classe 2002 ha dovuto fare i conti con un infortunio (strappo al quadricipite sinistro) che lo ha tenuto fuori dal parquet per quattro giornate. Rientrato tra i convocati nel match contro l'Ecocity Genzano del suo amico ed ex compagno di squadra alla Leonardo Riccardo Siddi, non ha collezionato minutaggio, in quanto non ancora al 100% della sua forma fisica. Il suo ritorno potrebbe però arrivare nella gara di domani, in trasferta, contro la Vinumitaly Petrarca. Intanto Etzi e soci si godono la prima posizione in classifica a quota 27 punti.

Tre stagioni in Serie A anche per Ugas. Il classe 1996 ha indosato le casacche di Nuova Comauto Pistoia (22/23), Olimpia Verona (23/24) e ora quella della Came Treviso. Anche per lui en plein di presenze: 11 su 11 giornate giocate. Ancora nessun gol per il laterale originario di Monastir che però è una pedina fondamentale per la formazione trevigiana con le sue giocate e i suoi assist. Così come gli altri colleghi sardi, pure Ugas e compagni sostano nella metà alta della classifica, all'ottavo posto con 15 punti. Questa sera per lui scontro col conterraneo Pasculli, per un'emozionante L84 Torino-Came Treviso.

L'augurio è che tutti e cinque i calcettisti sardi continuino a brillare per il resto della stagione, portando quanto più in alto il nome della Sardegna a livello italiano e non. E chissà, magari di vederli tutti quanti combattere tra le migliori otto d'Italia per aggiudicarsi lo Scudetto 24/25.

