Anche tanti incontri tra pugili dilettanti nel corso della serata che, l'altro fine settimana, ha richiamato, all'Expo di Calangianus, il pubblico delle grandi occasioni.

Il combattimento principe della serata è stato quello valido per l'assegnazione del titolo Europeo Silver, pesi gallo, che ha visto opposti il sardo Cristian Zara e lo spagnolo Sebastian Perez,. Vittoria e titolo sono stati conquistati dal 26enne sassarese della palestra Muretti. Indescrivibile, alla proclamazione del verdetto, la gioia dei tanti supporter giunti da Sassari e dell'entourage del neo campione Europeo. Prima di questo match hanno boxato i dilettanti provenienti da varie palestre dell'isola.

Ad aprire la serata l'esibizione di due giovani calangianesi: Pietro Cossu e Gabriele Todesco della locale palestra Aurora, guidata dal maestro Tony Orezzo e presieduta da Maria Grazia Pasela.

Il verdetto è stato di parità. Due momenti emozionanti: uno triste e uno di tributo alla carriera hanno caratterizzato la serata. Con un minuto di silenzio è stato ricordato Gianfranco Pala, presidente della Federboxe sarda prematuramente scomparso qualche giorno fa. Un caloroso applauso è invece andato ad Angelino Priami, che con i suoi 93 anni è il più vecchio maestro in Italia, che non è voluto mancare in Gallura, all'angolo del ring, con la palestra G.P. Algherese Tore Burruni.

