La Ferrini scivola in casa dell'Olimpia Cagliari e saluta la vetta della C Unica. Nel posticipo del sesto turno di ritorno, i quartesi - privi del febbricitante Samoggia - tengono botta in avvio, poi subiscono la veemente accelerazione dei Pumas, capaci di piazzare un break di 50-25 nei due quarti centrali e per poi controllare senza rischi nell'ultima frazione. Prezioso, per la squadra di Zucca, il rendimento di Simone Pili, a referto con 25 punti personali.

Per la Ferrini si tratta della terza sconfitta stagionale. Ora il primo posto è affare esclusivo di Sennori, che domenica, contro il Sant’Orsola, ha ottenuto la sua undicesima affermazione consecutiva.

Olimpia-Ferrini 72-54

Olimpia Cagliari: Motzo 10, Mercenaro 6, Tocco 8, Piana 2, Piras ne, Chessa 2, Corsi 7, Palazzi 3, Dessì 2, Pili 25, Pandori ne, Terrosu 7. Allenatore Zucca

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Porrà, Graviano 14, Sarritzu 5, Saba 7, Pedrazzini 15, Pisu ne, Fois 8, Madau, Marras 5, Porru ne. Allenatore Cocco

Parziali: 11-13; 37-28; 61-38

Classifica: Innovyou Sennori 26, Ferrini Delogu Legnami 24, Sef Torres e Olimpia Cagliari 20, Sant’Orsola Sassari 18, Il Veliero Calasetta e Antonianum Quartu 12, Manitech Elmas e Dinamo Academy Alghero 10, Cus Sassari 8, Astro Cagliari 4.

