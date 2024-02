Un solo pensiero: vincere per tornare in vetta. Nel settimo turno di ritorno della C Unica, la Ferrini Delogu Legnami vuole approfittare del turno di riposo dell’Innovyou Sennori (nuova capolista solitaria del torneo) per agganciarla al primo posto con 26 punti.

Per riuscirci, sabato (palla a due alle 20) la squadra allenata da Daniele Cocco e Nicola Elia dovrà battere l’Astro, fanalino di coda del campionato. Di fronte al pubblico amico del PalaSant'Elena, Graviano e soci sono chiamati a una decisa reazione dopo il netto ko di lunedì contro l’Olimpia Cagliari.

Sempre sabato (ore 17) la Torres terza in classifica riceve al PalaSimula di Sassari una Manitech Elmas in difficoltà dopo le ultime 5 sconfitte consecutive.

Alle 17.30, a Olmedo, scende invece in campo anche l’altra formazione in orbita Dinamo Sassari, ovvero l’Academy Alghero, impegnata contro il Sant’Orsola Sassari.

Due i match in programma domenica: alle 18.30 l’Antonianum vuole vincere contro il Cus Sassari per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre alle 17.30 l’Olimpia Cagliari cerca di dar seguito al colpaccio sulla Ferrini (garantito da uno straripante Pili) nel match che la vede opposta a Calasetta.

Classifica: Innovyou Sennori 26, Ferrini Delogu Legnami 24, Torres e Olimpia Cagliari 20, Sant’Orsola Sassari 18, Antonianum e Il Veliero Calasetta 12, Manitech Elmas e Dinamo Academy Alghero 10, Cus Sassari 8, Astro 4.

