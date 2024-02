Al via il fine settimana cestistico regionale. Fari puntati, in particolare, sul torneo di Divisione Regionale 1, con la sfida tra le prime due in classifica, e sui gironi meridionali del campionato di Divisione Regionale 2, con l’ultima giornata della prima fase.

Serie B Femminile. Impegno esterno della capolista Virtus Cagliari, a Su Planu; l’inseguitrice Cus Cagliari, invece, torna in campo, dopo il turno di riposo, contro Elmas. Il quadro della 9° giornata del girone di ritorno: Nulvi-Condor Monserrato, domani ore 18; Astro-Basket Quartu, domani ore 18.30; Antonianum-Mercede Alghero, domani ore 18.30; Cus Cagliari-Chelu Coffee&More Elmas, domani ore 18; Su Planu-Virtus Cagliari, domenica ore 17. Riposa San Salvatore.

Divisione Regionale 1. Il match clou di giornata sarà quello di Selargius, tra i padroni di casa del San Salvatore, secondi, e La Casa del Sorriso Su Planu, prima della classe. Il programma dell’8° di Ritorno: Terralba-Atletico Cagliari, domani ore 19; Oristano Basket-Klass Coral Alghero, domani ore 18.30; Carbonia-San Sperate, domani ore 18.30; Iglesias-Demones Ozieri, domani ore 18.30; San Salvatore-La Casa del Sorriso Su Planu, domenica ore 20; Astro-Genneruxi, domenica ore 18.

Divisione Regionale 2. Nell’ultima giornata della regular season, al Sud le capolista dei due gironi, Mogoro e Carloforte, saranno impegnate in trasferta (rispettivamente con Basket Quartu, seconda in classifica, e Poetto Gruppo Ena). Al Nord, invece, l’Aurea Sassari sarà ospite della Pallacanestro Nuoro. Nell’anticipo di ieri, vittoria della Santa Croce sul parquet dell’Arzachena (55-57). Sud (9° e ultima giornata di ritorno). Girone A: Primavera-Genneruxi, oggi ore 21; Marrubiu-Beta, domani ore 18; Basket Quartu-Basket Mogoro, domenica ore 20.30; Sinnai-Azzurra, martedì ore 20.30. Riposa Basket Quartu. Girone B: Poetto Gruppo Ena-Carloforte, domani ore 19; Spirito Sportivo-Carbonia, domenica ore 19; Jolly Dolianova-Su Planu, domenica ore 18; Condor-Siliqua (rinv.). Riposa Assemini. Girone Nord (5° di ritorno): Arzachena-Santa Croce 55-57; Pall. Nuoro-Aurea Sassari, domani ore 19; SAP Alghero-Nulvi, domani ore 19.30; CMB Porto Torres-New Basket Ploaghe, domani ore 19; S. Elene-Sennori (rinv.). Riposa Basket 90 Masters.

