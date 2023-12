Con la vittoria sul San Salvatore Selargius, la Virtus Cagliari chiude imbattuta il girone d’andata del campionato regionale di Serie B Femminile.

La capolista. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico superano le selargine per 69-47 e ottengono la decima vittoria su dieci gare giocate. È un super primo quarto, con una grande difesa, che permette alle cagliaritane di prendere subito il largo (21-3 al 10’). Nella seconda frazione le ospiti reagiscono, ma il vantaggio della Virtus rimane ampio, sul +16 del 20’ (39-23). Nuovo break virtussino nella terza frazione fino al +25 (56-31 al 30’) e ultimo quarto di controllo. La miglior realizzatrice è del San Salvatore, Porcu con 14 punti.

Le inseguitrici. Vincono anche le dirette inseguitrici, Cus Cagliari e Antonianum Quartu, entrambe in trasferta. Le cagliaritane superano a domicilio Su Planu per 34-64. L’allungo già nei primi due quarti (16-41 al 20’); seconda parte di gara di gestione e ulteriore allungo delle ragazze allenate da Federico Xaxa, fino al +30 finale. Top scorer della gara è Saias, del Cus, con 22 punti. Le quartesi, invece, battono all’overtime la Chelu Coffee&More Elmas per 58-67. Equilibrio nei primi due quarti, con le padroni di casa sul +2 al 20’ (29-27). Vantaggio consolidato anche nella terza frazione (40-37 al 30’). Ultimi 10’ punto a punto e parità al 40’ (58-58). Le ragazze allenate da Tony Atella, nel supplementare, chiudono in difesa, non concedendo punti alle avversarie, e in attacco trovano l’allungo che regala la vittoria. Nell’Antonianum è la Ljubenovic la migliore con 25 punti.

Le altre gare. Netto successo della Mercede Alghero, contro il Condor Monserrato (100-50). Divario ampio già all’intervallo (43-19), che aumenta ancor più nella seconda parte di gara. Brilla, tra le algheresi, la Pysmennyk, con 29 punti. Seconda vittoria stagionale, infine, per Nulvi, che espugna il parquet del Basket Quartu, per 43-60. Dopo 20’ in equilibrio (24-25), le nulvesi allungano nella seconda parte di gara. Tra le fila del Basket Quartu, da segnalare i 18 punti di Astero.

