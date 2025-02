L’Esperia si rimette in marcia. Archiviati i due weekend consecutivi di stop (il primo per la rinuncia di Pescara nell’ultimo turno di regular season, il secondo per la sosta del campionato), la formazione cagliaritana torna in campo per la prima giornata della Poule Gold di Serie B Interregionale: sabato (palla a due alle 21) gli uomini di Manca saranno di scena sul campo del Loreto Pesaro, altra pretendente per un posto nella post season.

Seconda al termine della prima fase dopo un cammino lusinghiero, la Confelici ha l’obiettivo di centrare uno dei primi 8 posti che valgono l’accesso ai playoff. La missione non pare certo impossibile, considerando che Giordano e soci scattano dal quarto posto nella griglia di partenza grazie ai 10 punti maturati negli scontri diretti della prima fase, ma il livello medio delle avversarie (provenienti dal girone adriatico) promette di crescere vertiginosamente. A cominciare proprio dal Loreto Pesaro, che vanta due punti in più in classifica rispetto ai rossoblù (12): «Mi aspetto un livello molto alto», conferma l’ala Alessandro Potì, «possiamo centrare i playoff, a patto di partire bene e di interpretare ogni partita come una finale. Abbiamo sfruttato la pausa per lavorare principalmente sui nostri principi di gioco. Ora ci sentiamo pronti e carichi».

Il Loreto Pesaro sarà un banco di prova impegnativo per le ambizioni dei cagliaritani: «Ci troveremo di fronte una squadra che ha vinto parecchi scontri diretti e che fa leva su elementi di caratura elevata. Su tutti il tiratore Santucci e il lungo Delfino», osserva, «la difesa sarà fondamentale, ma dovremo anche trovare il modo di rispondere alla loro fisicità».

