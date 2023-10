Nel terzo turno del campionato di C Unica di basket maschile, la copertina spetta al "derby" tra imbattute in programma sabato (ore 20) a Sassari tra Sant'Orsola e Ferrini Delogu Legnami. I quartesi, fin qui trascinati da uno straripante Samoggia, puntano al colpo esterno, ma dall'altra parte i giovani arancioneri di coach Porcu cercheranno di far leva sul fattore campo.

Impegno casalingo, invece, per l'altra formazione fin qui sempre vittoriosa, ovvero l'Olimpia Cagliari, di scena domenica (17.30) in via Pessagno contro la matricola Dinamo Academy Alghero, in fiducia grazie alla prima vittoria stagionale ottenuta la scorsa settimana a spese dell'Antonianum (decisiva la bomba allo scadere di Pitirra).

Debutto casalingo per Il Veliero Calasetta, che sabato (18) riceve la visita dell'Innovyou Sennori di coach Piras, ancora a caccia dei primi punti stagionali. Trasferta nel Nord Sardegna anche per l'Astro, attesa dal Cus Sassari (sabato, 18.30).

Chiude il quadro (domenica, 18.30) il match di Quartu Sant'Elena tra Antonianum e Torres.

