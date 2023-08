È andata in archivio con successo la tappa cagliaritana del 3x3 Fiba Lite Quest, organizzata negli impianti dell'Esperia dall'associazione Playground Events.



Dopo due giorni di giocate spettacolari, schiacciate e assist "no look", a trionfare è stato il team lettone Kandava Turiba, composto da Karlis Apsitis, Kristaps Gluditis, Francis Lacis e Zigmars Raimo). I quattro hanno superato in finale per 21-13 i sauditi del Team Jeddah (Kevin Corre, Dominique Gentil, Malik Hluchowecky e Ovidijus Varanauskas) e hanno fatto loro l'ambito pass per il Challenger mondiale in programma in Croazia.

Sul gradino più basso del podio si sono posizionati i London Enforcers, vittoriosi nella "finalina" di consolazione sugli estoni dello Scanweld. Bene anche le tre formazioni locali (Playground, B da Bounce e Lamazza), tutte approdate fino ai quarti di finale della competizione.

Il folto pubblico accorso in via Pessagno ha potuto applaudire alle giocate di alcuni tra i migliori interpreti mondiali della disciplina. Tra questi anche il polacco Pawel Pawlowski, punto fermo della sua nazionale, con la quale ha preso parte anche alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

Il successo non si è limitato solo al campo da gioco, ma si è esteso anche all'ambito turistico: molti "ballers", infatti, hanno approfittato della tappa sarda per scoprire le bellezze naturalistiche del territorio.

Soddisfatto l'organizzatore Alberto Collu: «Tutto è andato per il meglio», afferma, «nemmeno la pioggia è riuscita a guastare i nostri piani. Abbiamo accolto tanto pubblico, che ha potuto osservare da vicino, per la prima volta, alcuni tra i più grandi campioni al mondo. Ringraziamo l'Esperia per averci accolto nei suoi impianti e tutti gli sponsor, sia privati che istituzionali, che ci hanno dato una mano. Speriamo di poter riportare l'evento in Sardegna anche in futuro».

