Turno infrasettimanale all'orizzonte per l'Esperia, che nella sesta giornata di B Interregionale fa tappa a Mondragone (mercoledì, palla a due alle 20.30) con l'obiettivo di riscattare l'ultima sconfitta interna subita per mano della Stella Azzurra Viterbo.

Contro il fanalino di coda del torneo (cinque sconfitte su cinque, l'ultima per mano di Grottaferrata) i granata di Manca sperano di ritrovare successo e fiducia. Per riuscirci, occorrerà evitare distrazioni e migliorare nelle percentuali offensive.

«Dobbiamo migliorare nella gestione dell'ultimo periodo», afferma l'ala Giuseppe Floridia, «troppo spesso accusiamo dei momenti di blackout, caratterizzati da palle perse, basse percentuali al tiro ed errori in difesa. Dobbiamo riuscire a crescere da questo punto di vista, perché perdere partite del genere significa sprecare delle grandi opportunità per fare punti ed ottenere una buona posizione in classifica».

Mondragone è ultima, e fin qui è stata spesso sconfitta con ampio margine. Ma non per questo va sottovalutata: «Affronteremo una trasferta faticosa in termini logistici», aggiunge, «ma per noi rappresentata una partita fondamentale, in cui l'esito deve essere solo uno: vincere. Mondragone è una squadra giovane, con giocatori ben fisicati ed atletici. Sarà necessario gestire il ritmo della partita e difendere cercando di contenere la loro velocità».

