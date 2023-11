Un solo obiettivo: centrare la prima vittoria di fronte al pubblico di Monte Mixi.

Dopo la bella vittoria esterna sul campo de L'Aquila, l'Esperia cerca la prima soddisfazione stagionale nella "tana" di via Pessagno. Di fronte a sè, domani alle 17, troverà la Fortitudo Isernia, squadra appaiata ai cagliaritani in classifica con 6 punti all'attivo.

Match importante per il quintetto di Manca, che cerca continuità dopo aver inserito nel motore il nuovo lungo senegalese Iba Thiam, autore di una prova da 30 punti nel suo match d'esordio. E contro la compagine molisana, i granata potrebbero finalmente registrare il rientro di Alessandro Potì, già a disposizione in Abruzzo, ma lasciato precauzionalmente in panchina per tutti i 40 minuti.

«Mi sono trovato subito molto bene qui a Cagliari», confessa Thiam, «a Roseto le cose non stavano andando bene. Potì, mio ex compagno a Pozzuoli, lo ha saputo e mi ha proposto di raggiungerlo in Sardegna. Mi sono subito innamorato di questa realtà. La società è seria, la città bellissima e la squadra mi ha voluto bene fin da subito. Non avrei potuto compiere una scelta migliore. E con queste premesse non è stato difficile trovare subito il modo di dare una mano in campo».

Le caratteristiche di Thiam sono esattamente quelle di cui l'Esperia aveva bisogno: «Mi piace andare a rimbalzo, bloccare e farmi trovare pronto sui pick and roll», spiega, «compiti fondamentali nel gioco di squadra che cerco di garantire con il massimo dell'energia. La differenza con la B nazionale si sente, sia in termini tecnici che fisici, ma anche qui ci sono squadre forti e nessun avversario può essere preso sottogamba».

Ora c'è Isernia, partita con 5 sconfitte e 3 vittorie. L'ultima ottenuta la scorsa settimana a spese di Grottaferrrata. Uno dei giocatori più in vista della Fortitudo è cagliaritano: Nicolò Doglio, esterno con un passato nel settore giovanile di via Pessagno. «Arrivando da una categoria superiore, devo ancora prendere le misure con gli avversari», afferma il pivot, «quel che è certo è che dovremo difendere forte e mettere in campo tutte le nostre forze per ottenere due punti importanti per la classifica».

Le fortune dei cagliaritani passano obbligatoriamente per il PalaEsperia: «So che i tifosi hanno già comprato tutti i biglietti disponibili», conclude, «inoltre alcuni di loro sono abituati a seguire la squadra anche in trasferta. Questi sono segnali importanti, che ci aiuteranno a fare ancora meglio in campo».

