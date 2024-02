Un colpo esterno per blindare la salvezza e, di fatto, anche l’accesso ai playoff, seppure in versione “Silver”. L’Esperia fa tappa a Isernia, dove domenica (palla a due alle 18) sarà ospite della New Fortitudo nel terz’ultimo turno della Serie B Interregionale.

Rinfrancati dall’affermazione interna su L’Aquila, i granata vanno a caccia di conferme contro il fanalino di coda del girone, sconfitto in 16 dei 19 incontri disputati.

«L’ultimo successo su L’Aquila è stato fondamentale anche per allontanarci dalle zone calde della classifica», afferma il playmaker Luigi Cabriolu, «abbiamo fatto bene soprattutto nei primi due quarti. Poi, dopo un momento di calo nel terzo periodo, ci siamo ripresi alla fine. Si è trattato di un’ottima prestazione arrivata dopo un periodo non semplicissimo, anche se dei segnali confortanti erano già emersi contro Mondragone e Virtus Roma. Il calo di fine dicembre e inizio gennaio sembra alle spalle».

La gara di Isernia è più insidiosa di quanto non dica la classifica. La New Fortitudo ha cambiato recentemente guida tecnica (da Andrea Forgione a Francesco Mollica) e ha rinforzato il roster inserendo Gianmarco Sbaragli da Ruvo di Puglia (B Nazionale) e il giovane americano Daniel Laffitte. Il secondo miglior marcatore nel roster molisano, inoltre, è un cagliaritano: Nicolò Doglio, cresciuto proprio nel settore giovanile esperino. «Vincendo saremo matematicamente salvi», fa notare Cabriolu, «ma non sarà facile. In questo campionato non ci sono partite scontate. Isernia ha tanti giovani e abituati a giocare con un alto livello di intensità. Hanno fatto mercato in entrata e non sono la stessa squadra che abbiamo battuto all’andata (79-68 a Monte Mixi lo scorso 18 novembre, ndr). Dovremo prestare grande attenzione».

L’Esperia è settima a quota 18 punti, e dopo Isernia chiuderà la regular season con due gare dall’alto coefficiente di difficoltà: Fiumicino (in casa) e Ferentino (in trasferta). «Devo essere sincero», conclude Cabriolu, «con il nostro potenziale avremmo potuto fare qualcosa in più. Ci sono stati degli episodi sfortunati che hanno condizionato il nostro cammino, come l’infortunio di Potì. Ora però non c’è tempo per recriminare: prima pensiamo a battere Isernia e a mettere al sicuro la salvezza, poi punteremo decisi ai playoff».

