Un colpaccio per rimediare allo scivolone di Isernia. È questo l’obiettivo dell’Esperia Cagliari, che nel penultimo turno della Serie B Interregionale riceve a Monte Mixi la vice capolista Supernova Fiumicino (sabato, palla a due alle 18).

Per accedere ai playoff “Silver” (destinati alle squadre classificate tra il quinto e l’ottavo posto) e mettere in cassaforte la salvezza senza dipendere dai risultati altrui, i granata di coach Manca devono ottenere almeno una vittoria nelle ultime due giornate. Alle spalle, infatti, preme Grottaferrata, in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti.

Fabio Villani, capitano dell’Esperia, riavvolge il nastro tornando al ko di Isernia, maturato dopo una prestazione al di sotto delle attese: «Domenica scorsa ci è mancata la giusta lucidità nei momenti più importanti della gara», afferma, «siamo stati bravi a recuperare dopo un lungo svantaggio, poi nel supplementare si è acceso il nostro ex compagno Nicolò Doglio, che con delle giocate molto importanti ha guidato la sua squadra alla vittoria».

Salvezza e playoff sono dunque rimandati: «Ma non bisogna dimenticare che alla vigilia della stagione avremmo firmato per essere a un passo dalla salvezza a due giornate dal termine della regular season», chiarisce, «c’è sicuramente del rammarico per dei punti persi per strada a causa di qualche mancanza da parte nostra. Potevamo fare di più insomma, ma il bilancio resta estremamente positivo».

Fiumicino, avversaria di turno, ha vinto 15 gare su 20 e vuole recuperare terreno sulla capolista Virtus Roma. La squadra allenata dall’ex Azzurro Davide Bonora è ricca di talento in ogni reparto e mira al salto di categoria. All’andata si giocò per poco meno di un quarto: su un tentativo di schiacciata dell’esperino Thiam, il tabellone del Palasport di Ladispoli si scheggiò e la squadra laziale non riuscì a sostituirlo entro i tempi previsti dal regolamento. Il Giudice Sportivo, dunque, decretò il successo granata per 20-0 a tavolino: «Siamo consapevoli di affrontare una squadra fortissima e costruita col chiaro intento di vincere il campionato», conclude Villani, «tuttavia cercheremo di affrontare la gara nel miglior modo possibile, puntando anche sul calore del nostro pubblico. Sappiamo che una vittoria vorrebbe dire salvezza, e faremo di tutto per ottenerla».

