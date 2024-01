Una chance da non sprecare. Dopo quattro sconfitte consecutive nel campionato di Serie B Interregionale, l'Esperia Cagliari ha l'opportunità di rialzarsi nel turno infrasettimanale, che mercoledì la vedrà affrontare il fanalino di coda Mondragone sul parquet amico di Monte Mixi (palla a due alle 20.30).

Contro i campani, già superati a domicilio nella sfida d'andata (83-68 lo scorso 1° novembre), gli uomini di Manca proveranno a mettere da parte la delusione per l'ultima sconfitta maturata al fotofinish contro la Stella Azzurra Viterbo dopo una gara condotta per larghi tratti. «Siamo stati protagonisti di un ottimo approccio», osserva l'ala granata Alessandro Potì, «dopo il break di 9-0 iniziale era normale aspettarsi una reazione dell'avversario. Viterbo ha provato in tutti i modi a rientrare, nonostante ciò siamo riusciti a condurre nel punteggio per 38 minuti e anche oltre. Poi i problemi di falli, specie di Thiam, e alcune scelte poco lucide in attacco ci hanno complicato la vita. Ci siamo affidati troppo spesso al tiro da tre punti, mentre sarebbe stato forse più produttivo cercare delle soluzioni interne».

Non è la prima volta che l'Esperia deve mangiarsi le mani per delle buone prestazioni non capitalizzate. Specie nei finali punto a punto: «Purtroppo ci è capitato più volte gestire male vantaggi», conferma, «a volte la paura di vincere ci trascina in situazioni difficili. Succede in particolare fuori casa, quando gli avversari iniziano a crederci e trovano dei parziali positivi».

Ora, però, è il momento di reagire. Anche perché i cagliaritani sono scivolati dal quinto al settimo posto in classifica, a -4 dalla zona che vale la Poule Gold dei playoff: «Dobbiamo essere bravi a ritrovare quell'affiatamento che ci averva promesso di risalere la china e di ottenere vittorie preziose come quella su Palestrina», sottolinea, «vogliamo prenderci ancora tante soddisfazioni. E siamo perfettamente in tempo».

Mondragone è ultima in compagnia de L'Aquila, ma non si tratta certo di una squadra materasso. I casertani sono infatti reduci da una vittoria su Grottaferrata, ottenuta anche grazie all'apporto del nuovo innesto Tarik Hajrovic, ala/pivot di 204 centimetri con un passato a Latina: «Sono una squadra temibile», evidenzia l'esterno salentino, «non vanno certamente sottovalutati. Dovremo dimostrare sul campo il nostro valore. Ci teniamo a riprendere il cammino positivo in casa. Ci vorrà grande costanza, senza cadere nella sfiducia che può subentrare nei momenti di difficoltà. Sarà necessaria una solida prova collettiva».

© Riproduzione riservata