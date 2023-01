Grande soddisfazione al “Cuban Club” di Abbasanta per i prestigiosi risultati ottenuti dal sodalizio nel corso della scorsa settimana durante le gare di danza sportiva a carattere internazionale che si sono svolte a Bournemouth in Inghilterra. Erano presenti diversi giovani atleti di Abbasanta e Ghilarza che hanno ben figurato, ma la perfomance più rilevante è stata senza dubbio quella di Andrea Pia e Maria Bussu, finalisti allo “Uk Championship” nella categoria under 21 rising star, come unica coppia italiana in finale.

“Siamo ancora increduli ma tanto felici per questo splendido risultato che ripaga ovviamente di tanti sacrifici fatti dai ragazzi ma anche di tutto il gruppo insegnante ed atleti” - afferma il maestro Sebastiano Mele, che insieme alla sorella Claudia e alla moglie Maria Skyum Larsen, gestisce il Cuban Club, diventato ormai da tempo una delle scuole più qualificate a livello regionale ma non solo.

Un risultato di grande rilevanza anche perché conquistato dopo due anni difficili per via dell’emergenza Covid, dove non è stato possibile, per ovvie ragioni, allenarsi in maniera costante e proficua per raggiungere obiettivi così belli e importanti.

© Riproduzione riservata