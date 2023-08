In un allenamento congiunto disputatosi nel fine settimana al “Luigi Laccu” di Luogosanto il Calangianus (Eccellenza) ha superato per 2 reti a 0 la squadra locale che milita in Promozione.

È stato un ottimo allenamento, tenuto conto del fatto che i locali hanno iniziato la preparazione da appena due giorni.

A proposito degli uomini del neo-allenatore Tony Madeddu, in campo, nella seconda frazione sono stati schierati ben sette fuori-quota, di cui quattro locali.

Uno, Ivan Pisciottu, figlio d’arte, ha colpito un bel palo. Per la cronaca, i gol sono arrivati nel primo tempo su autogol e nella ripresa per i giallorossi ha segnato Putzu.

In serata è in programma la presentazione ufficiale della squadra nella piazza principale di Luogosanto.

