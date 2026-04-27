Si è aperto con 13 italiani in campo il turno decisivo delle qualificazioni maschili del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sono Marco Furlanetto, Federico Valle e Mattias Pisanu (usufruendo di bye), Andrea Zanini (6-0, 6-4 su Alberto Velotta), Filippo Valdetara (che stava vincendo 6-4, 3-0 quando Jacopo Antonelli si è ritirato), Flavio Bocci (7-6, 7-5 su Nicola Cucchi), Gabriele Pierro (6-1, 4-6, 10-5 su Leonardo Santonocito), Lorenzo Ferri (che non ha concesso giochi al tedesco Lucas Heller), Filippo Pecorini (6-4, 6-0 sul polacco Wiktor Sasko), Boris Sarritzu (6-2, 4-6, 10-8 su Guelfo Borghini Baldovinetti), Erwin Troebinger (che non ha lasciato giochi a Paolo Emilio Cossu Floris), Enrico Baldisserri (6-3, 6-0 su Alessio Balestrieri) e Luigi Valletta (6-0, 6-1 su Enrico Becuzzi). Out, invece, Simone Massucco (6-1, 3-6, 10-7 dal polacco Oliwier Sterniczuk).

Già nel tabellone principale altri tredici italiani: Gianmarco Ferrari (testa di serie numero 2), Filippo Moroni (3), Pierluigi Basile (6), Daniel Bagnolini, Francesco Ferrari, Niccolò Ciavarella, Alessandro Battiston, Silvio Mencaglia, Pietro Romeo Scomparin, Sebastiano Cocola e le wild card Gianmarco Gandolfi, Lorenzo Beraldo e Matteo Mura.

Femminile. Le qualificazioni femminili sono iniziate con un turno decisivo con al via le azzurre Ludovica Mazzucchelli, Noemi La Cagnina, Diletta Rasenti, Aurora Deidda, Valentina Merku, Francesca Mostallino, Carlotta Bassotti e Allegra Fiorani.

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