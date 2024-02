Dopo la vittoria in rimonta su Carugate, la Techfind Selargius va alla ricerca di continuità nel match che, sabato alle 20.30, la vedrà opposta alla Tecnoingeneering Moncalieri nel 18esimo turno della Serie A2 Femminile di basket.

I due punti ottenuti in terra lombarda sabato scorso hanno permesso al quintetto di Righi di interrompere una serie negativa durata tre giornate e riprendere quota in classifica. Ora Ceccarelli e compagne sono seste a quota 20 punti a pari merito con Empoli e con 2 lunghezze di ritardo sulla coppia Broni-Mantova.

Una posizione lusinghiera, ma che il San Salvatore vuole migliorare ulteriormente: «Vincere l'ultima partita a Carugate è stato importante non solo per la classifica e i punti, ma soprattutto per l’umore di squadra», fa sapere l’ala/pivot selargina Mounia El Habbab, «venivamo da 3 sconfitte consecutive, come all’andata, e vincere è stato fondamentale. La partita è stata una lotta continua: la rimonta ci ha dato entusiasmo e voglia di portare la vittoria a casa».

Ora c'è Moncalieri, squadra che occupa la penultima posizione in classifica (4 punti, frutto di 2 vittorie e 15 sconfitte), ma che all’andata seppe impensierire la Techfind, vittoriosa sul 64-60 dopo un tempo supplementare.

Il club piemontese ha tradizione (fino a pochi anni fa militava in A1) e ha un roster composto da giovani prospetti, impreziosito dall'esperienza dell'ex Ilenia Cordola: «Mi aspetto una partita tosta», rivela la lunga, «la classifica può trarre in inganno. Moncalieri è una squadra che può darci filo da torcere, e così è stato all’andata sofferta dal primo minuto. Adesso rispetto ad allora siamo una squadra differente, giochiamo molto più compatte e stiamo vendendo cara la pelle ed è quello che faremo sabato. Dovremo aggredirle fin da subito e dettare il nostro ritmo e il nostro gioco, limitare le loro tiratrici. Cercare di correre in contropiede ed essere forti a rimbalzo».

