Una battuta d'arresto che fa male. La Techfind Selargius scivola anche a Mantova (67-53 il finale) e incappa nella terza sconfitta consecutiva in A2 Femminile. Un ko che brucia per la squadra di Simone Righi, che ad appena 3 settimane di distanza dalla storica qualificazione in Coppa Italia, scivola in settima posizione, sorpassata proprio dalle virgiliane.

Dopo una buona prima parte di gara, la squadra giallonera ha accusato un calo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo periodo. Grazie a un break di 14-0, le padrone di casa hanno allora preso il controllo della gara e l’hanno condotta fino alla fine.

Vane, per la squadra selargina, le buone prove individuali di El Habbab (16 punti e 7 rimbalzi) e Reani (11 personali con 3/4 dall’arco). Dall’altra parte, invece, a fare la differenza sono state soprattutto Fietta e Bottazzi (4 triple a segno).

La gara. La Techfind parte al rallentatore, e dopo 7 minuti e mezzo si ritrova sotto di 11 lunghezze sul 16-5 dopo la bomba realizzata dall’ex Dall’Olio. Dopo il timeout di coach Righi, però, Granzotto e compagne si sbloccano e firmano un controbreak di 5-0 (tripla di Pandori e appoggio di Pavrette) che riporta subito la gara sui binari dell’equilibrio.

A questo punto le due formazioni danno vita a una lunga fase punto a punto, con la San Giorgio che chiude avanti a metà partita con Bottazzi e Llorente (31-29).

Dopo la pausa, le giallonere continuano a combattere e, in tre diverse circostanze, riescono anche a mettere la testa avanti. Alla lunga, però, ha ragione Mantova: la squadra di coach Purrone domina a rimbalzo (51-32 il dato finale) e mostra maggior energia sulle due metà campo. Tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo, allora, arriva un break letale di 14-0 che spiana la strada verso la vittoria delle padrone di casa.

Nel finale il San Salvatore non ha più la forza per controbattere, e la San Giorgio la chiude sul 67-53 dopo aver toccato anche il +18.



San Giorgio Mantova-San S. Selargius 67-53

San Giorgio Mantova: Fietta 10, Novati 6, Llorente 2, Bottazzi 16, Orazzo 10, Dell’Olio 11, Nwachukwu, Petronio 4, Cremona 8, Ndiaye, Ranzato. Allenatore Purrone

Techfind Selargius: Reani 11, Mura 10, Granzotto, Ceccarelli 8, Pavrette 4, El Habbab 16, Pandori 4, Valenti ne, Lapa ne, Corongiu ne. Allenatore Righi

Parziali: 16-13; 31-29; 52-45

