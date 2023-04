Dopo il successo di Tàr - in qualità di produttrice e attrice protagonista - Cate Blanchett è pronta a conquistarci ancora una volta con “The New Boy”, film ambientato negli anni 40 scritto e diretto da Warwick Thornton. Un professionista col quale la star britannica ha sperato di collaborare già da parecchio tempo, considerandolo: “un filmmaker il cui calore, intelligenza e umanità abbiamo ammirato così a lungo”.

In un monastero isolato con a capo una suora rinnegata, un bambino aborigeno rimasto orfano giungerà al suo cospetto in piena notte. La sua presenza interferirà in qualche modo con l’equilibrio precario che sottende allo stile di vita del luogo di preghiera, in bilico tra la ricerca spirituale e la lotta per la sopravvivenza.

Con le riprese effettuate in Australia, ultimate a fine dello scorso anno, il film e stato scelto per far parte della sezione “Un Certain Regard” nella prossima edizione del Festival di Cannes. Trattasi della seconda volta che il regista australiano si trova in competizione, dopo aver ricevuto la Camera d'Or nel 2009 con “Samson e Delilah”.

Per celebrare la notizia dell’avvenuta selezione è stata recentemente pubblicata la prima immagine ufficiale del film, che ritrae la Blanchett nelle vesti di suora con in braccio il piccolo aborigeno ferito e sofferente.

Insieme alla Dirty Films, casa di produzione dell’attrice, ha collaborato alla co-produzione anche la Scarlett Pictures; inoltre è stato concesso a sostegno del progetto un finanziamento da parte del Dipartimento First Nations di Screen Australia, che da anni s’impegna nella salvaguardia delle popolazioni aborigene e di quelle presenti nelle isole dello Stretto di Torres.

Nel cast troveremo anche Deborah Mailman, Wayne Blair, Shane Brady, Tyrique Brady, Laiken Woolmington, Kailem Miller, Kyle Miller, Tyzailin Roderick e Tyler Spencer. In attesa del Festival, con l’apertura programmata per il 16 maggio, incrociamo le dita nella speranza che questo promettente titolo soddisfi tutte le aspettative.

Giovanni Scanu

