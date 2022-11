Ritorna al teatro Astra di Sassari “Famiglie a Teatro” organizzata dalla Botte e il cilindro. Dopo due anni resi complicati dalla pandemia la storica stagione, che quest’anno spegne le trentatré candeline, e torna in una versione ancora più ricca con sedici titoli in cartellone per sette mesi di attività.

L‘appuntamento classico per le famiglie con spettacoli dedicati ai bambini e ai ragazzi delle diverse fasce d’età: dai 3 ai 14 anni partirà domenica 13 novembre alle 18 con lo spettacolo “Ci-chi-bum! note del mio viaggio in Brasile”. La recente produzione della Botte e il cilindro è stata presentata con successo recentemente a Siviglia e racconta di un viaggio in un luogo lontano usando un mix di linguaggi tra cui canto, danza, e i colori dei personaggi protagonisti dei carnevali brasiliani.

Il 18 novembre alle 21.00 e il 19 novembre alle 18. appuntamento con una nuova produzione della Botte e Cilindro “Antigone” (8-14 anni). Uno spettacolo che parla al pubblico dei giovani spettatori che iniziano ad essere consapevoli delle proprie idee e a formare il proprio senso critico. Un'altra nuova produzione della Botte e cilindro dedicata al target dei più grandi è “Lara e Saretta all’età della pietra” (4, 5 febbraio).

La stagione si chiuderà con l’ultima nuova produzione ispirata ad una favola classica e sempre amata “Hansel e Gretel” (13, 14 maggio)

“Questa è per noi – dichiara Pier Paolo Conconi, regista della Botte e Cilindro - una stagione di importanti conferme e grandi traguardi. Sul piano artistico riconfermiamo infatti la nostra presenza nel panorama culturale regionale con un ricco cartellone che consolida il dialogo con le più attive compagnie di teatro ragazzi del territorio e in generale della penisola. Un grande traguardo è stato raggiunto inoltre dalla Botte e cilindro nell’ambito della sua attività di formazione. Da sempre realizziamo laboratori per ogni fascia di età nel nostro teatro e in collaborazione con le scuole del territorio ma questa competenza giunge ora ad un riconoscimento ulteriore. La nostra compagnia è stata infatti accolta dal Miur tra le realtà italiane riconosciute dal “Piano delle Arti” che svolgono attività formativa. L’obbiettivo è quello di creare nel nostro teatro non solo uno spazio di produzione ma anche di formazione artistica aperto ai giovali allievi e in cui istituzioni e scuole del territorio saranno elementi fattivi. Lo scambio collaborativo consolidato con la Compagnia andalusa Danza Mobile sta portando inoltre ulteriori nuovi stimoli al nostro impegno artistico e formativo in ambito internazionale”.

