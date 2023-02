Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Amadeus e Gianni Morandi stasera saranno accompagnati dalla giornalista Francesca Fagnani.

Proprio Morandi è salito sul palco con una scopa ricordando la prima canzone che ha vinto il Festival, “Grazie dei fiori” di Nilla Pizzi. Un omaggio per chiudere in musica il caso Blanco, che ieri ha preso a calci fiori e vasi per un problema tecnico.

Ospiti Al Bano e Massimo Ranieri, che canteranno con Morandi. Ma anche i Black Eyed Peas.

Dal palco di piazza Colombo Francesco Renga e Nek. Dalla nave Costa Smeralda Fedez.

Ecco i cantanti in gara, in ordine di esibizione: Will – Stupido, Modà – Lasciami, Sethu – Cause perse, Articolo 31 – Un bel viaggio, Lazza – Cenere, Giorgia – Parole dette male, Colapesce Dimartino – Splash, Shari – Egoista, Madame – Il bene nel male, Levante – Vivo, Tananai – Tango, Rosa Chemical – Made in Italy, LDA – Se poi domani, Paola & Chiara – Furore.

