Quattro puntate per ripercorrere 25 anni di carriera. Dagli esordi con i Take That all’ultimo tour: la docuserie Netflix su Robbie Williams, uscita lo scorso 8 novembre, sembra una lunga seduta psicanalitica. “Uscirò da questa stanza più leggero”, ha dichiarato la star inglese che da tempo vive negli Stati Uniti dove sembra aver trovato un po’ di serenità grazie alla moglie Ayda Field e ai loro quattro figli.

La serie è un collage realizzato grazie a migliaia di ore di filmati registrati fin da quando Robbie entrò a far parte della leggendaria boyband che negli anni Novanta scalò le classifiche e conquistò l’Europa prima e il resto del mondo poi. Durante le quattro puntate (Sballiamoci, Nobody Someday, Close Encounters e Interrompere il circuito), Robbie guarda scorrere la sua vita su un tablet, si mette a nudo aggiungendo ai video sempre nuovi ricordi e riflessioni.

La docuserie è stata accolta con grande entusiasmo non solo dagli storici fan dell’autore di successi internazionali come Angels, Feel ed She’s the one – per citarne solo alcuni - ma anche da un pubblico più vasto che ha apprezzato la capacità di esporsi, di condividere le proprie gioie e le proprie debolezze, i momenti felici e quelli in cui ha dovuto fare i conti con le droghe e la depressione. Un ottovolante fino ai saluti finali, al commovente abbraccio con la famiglia prima della partenza per il XXV tour partito dall’Italia nel gennaio scorso.

