Freme l’attesa per la kermesse salernitana “Linea d’Ombra”, che ospiterà nella città campana - dall’11 al 18 novembre - una ricca programmazione fatta di proiezioni, anteprime, masterclass ed incontri con alcuni fra i protagonisti più amati del cinema italiano. Frutto della collaborazione tra i direttori artistici Giuseppe D'Antonio e Boris Sollazzo, l’evento - come per le edizioni passate - creerà una convergenza tra le proposte cinematografiche e gli incontri faccia a faccia previsti con gli invitati, favorendo al pubblico coinvolto inediti e produttivi spazi di riflessione.

Sul palco adibito per l’occasione ci aspetteranno i Fratelli D’Innocenzo, Giovanni Veronesi, Francesco Amato, Yari Gugliucci, Edoardo De Angelis, Pietro Castellitto, Tanino Liberatore e - ultimo ma non meno importante - il maestro Nanni Moretti.

Oltre a discutere di cinema - e di fumetti, come lascia suggerire il coinvolgimento di Tanino Liberatore - ci si interrogherà sulla situazione che affigge il nostro tempo - dall’instabilità geopolitica alla crisi climatica - cui seguirà la chiusura delle giornate di incontri in compagnia di Greta Scarano, che potremo apprezzare - come da tradizione per il festival - in veste di cantante più che in quella comunemente nota di attrice, dando ancora una volta prova delle sua ammirevole poliedricità.

Per la sezione “Passaggi d’Europa” troveranno spazio cinque lungometraggi: “Ann” di Ciaran Creagh dall'Irlanda, “Maoussi” di Charlotte Schiølerla con una prima assoluta dalla Francia, “No Way Home” di Yousef Ali Khan dalla Gran Bretagna, “Excursion” di Una Gunjak dalla Bosnia e “12 Dares” di Izer Aliu dalla Svezia. Nella selezione per il miglior cortometraggio dell’anno alla sezione “CortoEuropa” parteciperanno ben diciannove titoli in concorso provenienti da tredici paesi europei. Nello spazio dedicato ai documentari dal titolo “LineaDoc” si confronteranno invece dodici titoli da nove differenti paesi, accogliendo le proposte più interessanti del mercato internazionale.

Presso la storica sala d’essai del Cinema Fatima assisteremo all’anteprima di “20.000 Species of Bees”, l’ultima opera della regista spagnola Estibaliz Urresola Solaguren che affronta con particolare attenzione il problema della “disforia di genere”. Temi riguardanti l’ambiente e la cultura giovanile verranno invece approfonditi con la visione dei cortometraggi italiani “Wasted” di Tobia Passigato - in collaborazione con Giffoni Innovation Hub - e “Finalmente casa” di Vincenzo Giordano, in collaborazione con MAC Fest. Inoltre, è stato adibito uno spazio apposito per commemorare l’icona del cinema Lina Wertmuller, oltre alle proiezioni speciali del corto-documentario “Grazie Lina” di Yari Gugliucci e del film d'animazione “Blind Willow, Sleeping Woman” di Pierre Földes.

La maratona cinematografica di “Linea D’Ombra” vedrà come protagonista assoluto di quest’anno il già menzionato Nanni Moretti, andando a comporre un percorso di sintesi tra le differenti anime del regista. Si partirà dal classico divenuto un cult “Ecce Bombo” fino alla sua ultima opera per il grande schermo “Il sol dell’avvenire”, che ritrova un pò il Moretti degli esordi insieme a quel guardarsi indietro reso possibile dalla consapevolezza di un processo lento e segnato dall’esperienza.

Per tutti coloro che non si accontentano di solo cinema sarà possibile seguire più da vicino l’esplorazione di differenti ambiti culturali; fatti di sfide, cambiamenti e nuove realtà proiettate verso il futuro. Sul fronte musicale il “Collettivo Okiees” presenta con “Rageen” il primo volume di un concept album dalla caratteristiche innovative, abbracciando l’idea della narrazione transmediale; “Ginevra Nervi”, con “The Disorder of Appearances A/V” creerà invece le giuste sinergie tra musica ambient, elettronica e avant-garde.

Anche il teatro potrà ritagliarsi il suo margine d’attenzione: con la piece teatrale di Carlo Roselli Diego che, ispirandosi al capolavoro di George Miller “Mad Max: Fury Road”, indaga lo scenario di un futuro distopico dove l’acqua diventa il bene più prezioso. Per ultimo, anche ai videogiochi sarà concesso - letteralmente - il giusto spazio di manovra: assistendo alla performance live di Andrea Facchinetti alla guida della sua auto virtuale di Gran Turismo - uno dei videogames più famosi e longevi di tutti i tempi - si prenderà parte al dibattito che inquadra questo settore dell’entertainment nella costante evoluzione del suo linguaggio, acquisendo sempre più rilevanza da un punto di vista economico e sociale.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata