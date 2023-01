La grande musica da camera arriva questa sera, domenica 15 gennaio, alle ore 19 nella chiesa Sant’Antioco Martire di Palmas Arborea per iniziativa della locale Parrocchia guidata da Don Ernest Ilarion Roca.

Terminate le vacanze natalizie l’attività artistica nel piccolo centro dell’oristanese prosegue con un recital cameristico dedicato a celebri capolavori per pianoforte a 4 mani.

Protagoniste le pianiste Cinzia Casu e Cristina Passerò riunite da alcuni anni in un duo pianistico che intende portare la musica classica nei luoghi solitamente esclusi dalle più importanti programmazioni di spettacolo.

Concertiste con un’esperienza lunga vari decenni, le due artiste sono docenti e tramandano ai loro giovani alunni la passione per le sette note quale complemento fondamentale per un’educazione completa e basata sulla ricerca e sulla curiosità di scoprire mondi molto lontani dalle proposte più commerciali e poco presenti su social come Tik Tok e su quelli maggiormente utilizzati dagli adolescenti.

L’appuntamento nasce anche per festeggiare un talento locale come Cinzia Casu, una delle due protagoniste del concerto odierno, che, partita da Palmas Arborea ancora bambina ma già con un bagaglio tecnico e musicale di primo piano grazie agli studi con il Maestro Orio Buccellato, decano della scuola pianistica sarda, ha calcato palcoscenici importanti come il Teatro Dal Verme di Milano e altre prestigiose sale da concerto in Sardegna e nella Penisola.

Dopo 40 anni di carriera, la musicista palmarese vuole condividere con i suoi concittadini una passione che è oggi un lavoro di grande soddisfazione per il rapporto privilegiato con i giovani e con un’arte universale che abbatte le barriere ed arriva al cuore di tutti.

Le due pianiste eseguiranno melodie immortali tra cui i sei pezzi op. 56 di Faurè, la marcia militare di Schubert, la Petite Suite di Debussy e la celeberrima Campanella di Paganini nella rielaborazione del genio di Liszt.

L’ingresso è libero.

L.P.

