Un'altra vittoria: la seconda consecutiva e undicesima in totale. Ma ben diversa da tutte le altre ottenute in questa A2 Femminile. La Techfind Selargius si gode il successo interno di sabato su Moncalieri, ottenuto grazie anche a un redimento sorprendente della "linea verde" a disposizione di coach Simone Righi.



Perché se da un lato la trascinatrice assoluta è stata l'esperta Silvia Ceccarelli (24 punti e 25 di valutazione), dall'altra un contributo fondamentale è arrivato dalle più giovani. La classe 2005 Corongiu è partita in quintetto al posto dell'acciaccata Granzotto, la pari età Porcu ha trovato spazio nel finale, mentre Corso (2006) ha realizzato il canestro della staffa. Ma a fare scalpore è stata soprattutto l'italo-argentina Isabella Ingenito, classe 2007 arrivata qualche mese fa per completare la sua maturazione nella cantera di viale Vienna. Per lei parlano i numeri: 13 punti in 20 minuti conditi da 4 rimbalzi e 3 assist. Un debutto da sogno per un talento davvero intrigante.

«Isabella è arrivata in Sardegna con grande fame e voglia di arrivare», fa sapere il tecnico Righi, «ogni volta che entra in palestra ha sempre il sorriso sul volto e trasmette tanta positività. In campo ascolta con grande attenzione i consigli delle compagne più esperte, e contro Moncalieri ha offerto un primo saggio delle sue qualità».

Il 69-56 rifilato alle piemontesi ha permesso al San Salvatore di rinforzare la sesta piazza in classifica, in attesa dell'importante scontro diretto in programma sabato prossimo (20.30) in casa della Gruppo Scotti Empoli (ottava insieme a Giussano con 20 punti, due in meno della Techfind). «Non posso che essere felice di guidare questa squadra», aggiunge Righi, «le giocatrici danno tutte loro stesse per gratificare tifosi e società. E' davvero bello vederle così unite. Nel momento di difficoltà sul fronte degli infortuni, le senior sono stata molto brave a coinvolgere le under in allenamento, portandole a essere pronte per stare in campo nelle gare importanti». E i risultati si sono visti: «Queste prestazioni sono frutto di un anno e mezzo di lavoro», aggiunge, «quando le under sono state chiamate in causa, come nel caso della gara di sabato, sono state brave a farsi trovare pronte. Ma queste prestazioni devono essere più che altro uno stimolo per proseguire sulla stessa falsariga».

