Il karma esiste.

Lo ha scoperto anche Miss Bolivia 2022, la 23enne María Fernanda Pavisic, che con una decisione – che ha pochi precedenti nella storia dei concorsi di bellezza – si è vista ritirare il titolo che le assicurava un pass diretto per Miss Universo 2023.

Le motivazioni nascono sulla Rete: la ragazza avrebbe ridicolizzato in un video il fisico di alcune sue “rivali”, in particolare quello della Miss “indigena” del dipartimento di Potosì, Ximena Maygua. Un atteggiamento da “bulla” che le è costato la corona.

La decisione di privarla del titolo è stata adottata ieri da Promociones Gloria, la società proprietaria del franchising dei concorsi di bellezza in Bolivia.

La, ormai ex, reginetta boliviana ha così ricevuto una “lettera di licenziamento” nella quale si comunica che con il suo comportamento «ha violato il contratto firmato per partecipare al concorso di Miss Bolivia».

Dopo che il filmato incriminato è finito in Rete le autorità di Potosì hanno presentato una denuncia in tribunale nei confronti della 23enne per discriminazione razziale, chiedendo al giudice di ordinare la perdita del titolo.

La Pavisic ha replicato con delle scuse e dicendo che il video era semplicemente «un esperimento di comunicazione sociale».

Promociones Gloria non ha comunque cambiato idea: la decisione resta e la ragazza non potrà accedere al concorso di Miss Universo 2023.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata