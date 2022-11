«Quel noi è finito».

Katia Follesa “definitiva” sul duo comico che aveva fondato con Valeria Graci e che oggi non esiste più.

Non si sa esattamente cosa sia accaduto tra le due, fatto sta che dopo il grande successo di Zelig le strade si sono improvvisamente divise e almeno professionalmente non sono più tornate a unirsi.

«Se potessi tornare indietro - ha detto Katia, mamma siciliana e papà sardo – mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione».

C’è di mezzo «un momento tanto delicato» nel quale «avrei voluto che lei fosse più presente». Successivamente «per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite».

Però «in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica».

(Unioneonline/D)

