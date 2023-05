Nel 2022, in una intervista a Unionesarda.it prima della ripresa del tour dopo il Covid, Jacopo Cullin aveva detto “mai dire mai” sulla possibilità di varcare il mare per portare il suo esilarante spettacolo nella Penisola.

E così è stato: l’attore cagliaritano, capace di radunare migliaia di fan ai suoi spettacoli che sono costantemente sold out, sarà il 3 maggio al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, tempio della comicità e delle grandi produzioni dei più importanti attori e cabarettisti made in Italy, e il 9 giugno al Teatro Manzoni di Milano, luogo simbolo della cultura meneghina.

Una consacrazione come mattatore assoluto dopo il successo nel piccolo schermo con la sua apprezzatissima partecipazione nella serie cult di Rai1 “Le indagini di Lolita Lo Bosco”.

I turisti avevano già avuto modo di ridere delle sue dissacranti trovate comiche nel tour estivo dello scorso anno, ora queste due tappe nelle grandi capitali del teatro italiano.

Intanto anche in Sardegna il tour di "È inutile a dire!" riparte in grande stile. Stasera, lunedì 1 maggio, lo spettacolo, che vede come spalla un superbo Gabriele Cossu, sarà a Sassari al Teatro Verdi con inizio alle ore 21.

Dopo l’attesissimo debutto romano di mercoledì 3, Cagliari riabbraccerà il suo beniamino sabato 6 e domenica 7 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale di Via Sant’Alenixedda mentre il 14 maggio sarà il Teatro Eliseo di Nuoro ad ospitare l’ultima data sarda di questa coda primaverile nelle strutture al chiuso.

L.P.

