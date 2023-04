È ufficiale: direttamente dalla conferenza stampa incentrata sui progetti futuri di Warner Bros Discory, scopriamo della realizzazione di una nuova serie televisiva tutta ambientata nel magico universo di Harry Potter. Prodotta da HBO Max, questo nuovo e ambizioso progetto sarà una sorta di reboot degli adattamenti cinematografici divenuti ormai storici tra gli appassionati, così come avvenuto prima ancora coi libri di riferimento. Si parla addirittura di “serie decennale”, con l’intento di riproporre nella maniera più fedele possibile tutti e sette i capitoli della saga avvalendosi in più di un cast completamente rinnovato per l’occasione. Con l’impegno di preservare l’assoluta integrità delle opere originali, l’autrice J.K. Rowling prenderà parte al progetto in qualità di produttrice esecutiva, insieme a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, quest’ultimo ancora in trattativa.

Sebbene non sorprenda il coinvolgimento diretto dell’autrice a supervisionare i lavori, la notizia ufficiale della Rowling entrata a far parte del team ha scontentato non pochi fan. Già, perché quest’ultima sembrerebbe ultimamente faccia parlare di se più per i suoi commenti trancianti sulla comunità transgender che per eventuali nuovi progetti legati alla saga, tanto da farle accumulare - specie nell’ultimo periodo - uno zoccolo duro di haters. Sulla questione, il boss della HBO Casey Bloys pare non abbia dato troppo peso: intervistato rispetto all’argomento ha affermato di non volersi esprimere momentaneamente su aspetti tanto delicati e che la sua unica preoccupazione per ora sia quella di voler rappresentare al meglio con la serie televisiva il mondo di Hogwartz, insieme agli ideali di amore e accettazione già insiti nella storia e che abbiamo imparato a conoscere.

Ma per accontentare soprattutto i fan rimasti più scottati, pare proprio che con la serie si stiano considerando eventuali inclusività e diversità, specie a proposito dei nuovi interpreti. Secondo l’insider Jeff Sneider infatti, il team di sviluppo starebbe muovendosi alla ricerca di un cast ben nutrito di attori - oltre che di sceneggiatori - provenienti da varie etnie. Ma non finisce qui, perché da ciò che sappiamo anche l’attrice chiamata ad interpretare Hermione Granger sarà afroamericana, come già successo con l’opera teatrale “Harry Potter e la maledizione dell’Erede” in cui lo stesso personaggio è stato assegnato all’attrice Noma Dumezweni. Ancora sprovvisti di un’ipotetica data d’uscita, non rimane dunque che mantenere l’allerta per captare ulteriori indiscrezioni e news appena sarà possibile.

Giovanni Scanu

