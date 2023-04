Manca davvero poco all’atteso ultimo capitolo della trilogia dei “Guardiani della Galassia”, a cura dell’ormai conosciutissimo James Gunn che dopo la dipartita dagli studi Disney è stato ingaggiato dalla Warner Bros per prendere le redini di tutto l’universo cinecomic della DC. La stessa realizzazione di questo terzo episodio è stata messa seriamente in crisi nelle prime fasi di progettazione, per colpa di alcuni vecchi tweet a carico di Gunn che la Disney non avrebbe visto di buon occhio. Ma col supporto granitico di tutto lo staff e soprattutto delle star coinvolte, la casa di Topolino ha dovuto cedere alle insistenti richieste di mantenere il regista a capo del progetto. E con l’uscita in tutte le sale programmata per il 3 maggio ecco cosa occorre ricordare prima della visione.

Da ciò che sappiamo, il cast dovrebbe comprendere tutti i più noti personaggi che abbiamo conosciuto ed amato nei precedenti episodi, compreso lo Stakar di Sylvester Stallone. Degli attori confermati ufficialmente non mancheranno Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn - fratello del regista nel ruolo di Kraglin - e ovviamente Bradley Cooper e Vin Diesel, ancora una volta chiamati a prestare la propria voce per i personaggi di Rocket e Groot. Troveremo inoltre Elizabeth Debicki nuovamente nei panni di Ayesha, oltre a Will Poulter nei panni dell’invincibile Adam, intravisto nella clip finale del volume 2 subito dopo i titoli di coda.

Chi assumerà invece il ruolo di villain in questo ultimo episodio è il cosiddetto Alto Rivoluzionario, interpretato da Chuckwudi Iwuji, un abilissimo scienziato esperto nell’incrociare i DNA degli esseri viventi in giro per l’universo, così da progredire nelle ricerche e negli esperimenti genetici. È riconosciuto tra l’altro in tutta la mitologia Marvel come uno dei cattivi più temibili in assoluto, e anche in questo caso pare non sarà da meno. Ciò che lega il super nemico ai Guardiani è il fatto di esser stato lui stesso il creatore di Rocket, ma il vero motivo che li porterà a scontrarsi rimane ancora oscuro.

Senza cascare in spoiler di nessun tipo - e per fortuna sembra che nessun grosso leak sia circolato in giro per l’internet - Gunn ha anticipato che il finale del film sarà piuttosto commovente, ideale chiusura di un cerchio e canto del cigno di una saga ormai divenuta iconica. Della stessa opinione sarebbe anche il cast, e ancor più diffusa è l’idea secondo cui - dopo il finale - il team di eroi galattici così come lo conosciamo non sarà più lo stesso, un po’ come già successo diverse volte nella sua controparte a fumetti. Fra tutti i personaggi, quello che con più probabilità passerà a miglior vita è Drax, considerando che dopo la sua vendetta contro Thanos la storyline del personaggio può ritenersi conclusa. Tra le altre cose, Dave Bautista - suo interprete - ha già ammesso pubblicamente di essersi congedato dai Marvel Studios e di voler proseguire la collaborazione con Gunn all’interno dell’universo DC.

Un altro personaggio che potrebbe cadere vittima della sorte è Rocket; sappiamo infatti dalla sinossi del film che la trama verterà proprio sul tentativo da parte del team di salvargli la vita, e pertanto non si può escludere un finale piuttosto amaro. Se poi volessimo insistere su questo punto - a rigor di logica - ogni singolo personaggio potrebbe soccombere tragicamente, questo perché parrebbe che nessuno degli attori coinvolti abbia in attivo altri contratti coi Marvel Studios, e in fondo l’assetto della squadra galattica così come lo conosciamo si direbbe già esaurito con le vicende di Thanos e le Gemme dell’Infinito. Pertanto, chissà che Disney su questo punto abbia dimostrato ben più coraggio di quanto si possa preventivare.

I trailer ufficiali confermano anche che Gamora, interpretata da Zoe Saldana, tornerà nella serie. È lecito allora chiedersi come sia possibile ritrovarla in squadra, considerando il fatto di esser stata sacrificata da Thanos per appropriarsi di una delle gemme. Molto semplicemente, si tratterà in questo caso di una Gamora appartenente a un altro universo, antecedente al primo “Guardiani della Galassia” e già vista in “Avengers: Endgame”. Per questo motivo sappiamo anche che si tratterà di una Gamora profondamente diversa da quella conosciuta in precedenza e che non proverà nulla per Starlord, non avendo condiviso con lui alcun tipo di trascorso sentimentale.

Inoltre, per chi non vuole lasciarsi sfuggire niente, andrebbe tenuto d’occhio anche il cortometraggio “Guardiani della Galassia: Holiday Special” che - pur coi suoi toni grotteschi da commedia musicale - sviluppa ulteriormente l’immaginario della saga in almeno due aspetti importanti: innanzitutto si viene a sapere che i Guardiani son diventati padroni della stazione spaziale all’interno della testa del Celestiale e inoltre scopriamo che Mantis è figlia di Ego, dunque sorella di Peter. Infine, il corto natalizio mostra per la prima volta il personaggio di Cosmo, il cane telepatico che sarà presente anche nel prossimo film e a cui ha dato voce l’attrice Maria Bakalova. Fatto il pieno delle informazioni a disposizione rimane solo da contare i giorni che ci separano dalla proiezione. Sarà l’ennesimo centro a cui Gunn ci ha abituati o si tratterà invece di una chiusura più sottotono di quanto ipotizzato?

Giovanni Scanu

