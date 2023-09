Lo aveva annunciato qualche settimana fa ai fan: «L’intervento è riuscito, sto bene». Ma il decorso post operatorio si è rivelato più complicato del previsto, così Francesca Michielin ha deciso di sospendere il suo tour per l’Italia a causa di «dolori addominali insostenibili». I problemi di salute – con i quali conviveva da tempo – l’hanno portata a dover mettere in standby il lavoro per un po’. E i suoi fan, ottimisti, erano pronti a cantare con lei a Milano, in occasione della tappa del 10 settembre al Castello Sforzesco.

Attese mozzate dal lungo post che la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram, con tutte le spiegazioni: «Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo. Vi scrivo questo perché proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità».

Poi la Michielin approfondisce la questione della malattia, confessando che «purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo - un mese fa - perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio. Come vi avevo scritto ho dovuto interrompere il tour per un mese in modo da tornare in forma. L’intervento è fortunatamente riuscito benissimo grazie a un personale medico eccellente a cui non smetterò mai di essere grata e, anche se diverso dal solito, è stato un agosto ricco di affetto, creatività, lentezza, natura, e le vostre good vibes che sono arrivate tutte con la vostra costante premura e attenzione. Negli ultimi dieci giorni, come da “protocollo”, sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio».

Infine la cantante condivide con i suoi fan quanto deciso dallo staff medico che l’ha seguita: «Mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Non è secondo loro il momento migliore per tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro. Volevo raccontarvi con trasparenza quello che è successo e spero che possiate comprendere».

