«Mi dissocio dall’intervento di Fedez, soprattutto nella gestualità. Un attacco diretto del genere non è più libertà e non è più diritto».

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta critica pesantemente la “sorpresa” di Fedez, che ieri in collegamento dalla nave Costa Smeralda, ormeggiata al largo della città dei fiori, ha proposto un “freestyle” prodotto da Salmo in cui ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista, attaccato la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella sul tema dell’aborto («Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io l'ha detto un ministro») e il Codacons.

GLI ASCOLTI – Picco di oltre 16 milioni di telespettatori per la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. La media, rende noto la Rai, è stata di 10 milioni 545 mila spettatori con uno share del 62.3 per cento.

La prima parte (21.18 - 23.37) ha tenuto incollati alla tv 14 milioni 87mila spettatori, con uno share del 61.1 per cento, mentre la seconda parte (23.40 - 01.40) è stata vista da 6 milioni 352mila telespettatori, con uno share del 65.6 per cento. Il picco di ascolto alle 21.42 con 16 milioni 693mila, quello di share all’1.24 con il 71.2 per cento. Benissimo anche il DopoFestival, “Viva Rai2! Viva Sanremo!” di Fiorello, visto da 2 milioni 497mila persone con uno share del 60.1.

