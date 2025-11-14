Domenica a Radio X la proiezione di "Zero Seven Zero", il nuovo videoclip dei cagliaritani LastbreathSi esibiranno dal vivo alternandosi ai dj-set previsti
Una delle band principali del tessuto underground e hardcore cagliaritano, con un nuovo videoclip dal taglio filmico: questa domenica, nel Basement di Radio X, i Lastbreath presenteranno al pubblico del capoluogo il video dell'estratto "Zero Seven Zero", approfittando dell'occasione per esibirsi dal vivo e alternarsi ai dj-set previsti.
Il videoclip, girato e prodotto dalla casa di produzione Gallo Films (diretta da Paolo Maneglia), è stato pensato per rappresentare al meglio il sound energico e furioso della band, fedele ai canoni tradizionali dell'hardcore sin dal loro esordio del 2019, "Thousand Traitors". La serata nel Basement verrà aperta alle 17:30 dal dj Fresh Tuna, per poi fare spazio alla prima proiezione alle 19:40: subito dopo i Lastbreath si lanceranno in un concerto, che verrà concluso con un'altra messa in onda del videoclip. A chiudere, Fresh Tuna tornerà di nuovo alla consolle per un dj-set finale.
"Zero Seven Zero" anticipa il nuovo extended-play in arrivo dalla band, "Hell from the Bay - Part I". I Lastbreath sono formati da Matteo Montis (voce), Leonardo Lantini (chitarra), Gianmarco Gallus (chitarra), Mirko Pistidda (basso) e Mirco Melis (batteria).