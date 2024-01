Che giornata sarà? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Avete grandi ambizioni nella vita, ma per raggiungerle ricordate che dovrete metterci tutto il vostro impegno.

Toro: L’amore si trova nei posti più inaspettati: oggi qualcuno vi farà sentire di nuovo le farfalle nello stomaco.

Gemelli: A volte lo shopping è la miglior terapia: vi siete meritati di regalarvi qualcosa che vi tiri su di morale!

Cancro: Non dovete prendere le critiche come un affronto personale, ma come un modo per spronarvi a migliorare!

Leone: Il Natale è appena finito e vi sentite un po’ giù: fosse per voi l’albero rimarrebbe addobbato tutto l’anno.

Vergine: Oggi sentite il bisogno di dedicare la giornata a riorganizzare la vostra vita, tra piani e progetti per il futuro.

Bilancia: La diplomazia è fondamentale nei rapporti, ma a volte anche voi siete tenuti a prendere una posizione precisa.

Scorpione: Avete bisogno di staccare la testa: passate una serata con i vostri amici più cari e tutto sembrerà più facile!

Sagittario: In questi giorni vi sentite più nervosi del solito e tutto vi infastidisce. Una serata all’insegna del relax vi aiuterà.

Capricorno: Per una volta abbandonate la razionalità e buttatevi in quello che pare un piano assurdo: ne varrà la pena.

Acquario: Finalmente avete trovato la persona in grado di farvi dimenticare un vecchio amore: ve lo meritate davvero!

Pesci: Oggi avete soltanto voglia di qualche chiacchiera e risata in compagnia dei vostri amici più cari.

