Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le Stelle!

Ariete: Presto tornerete ad essere più ottimisti sul vostro futuro professionale. Nel frattempo mantenete la calma.

Toro: Non rinunciate a lottare per qualcosa che vi spetta di diritto. Evitate sprechi di energia e di risorse preziose.

Gemelli: Avete tutte le risorse per conseguire i vostri obiettivi, ma dovete metterle a frutto nel migliore dei modi.

Cancro: Avete intenzione di mettervi in società con qualcuno che vi potrebbe mettere in difficoltà. Attenzione.

Leone: Non rischiate di rovinare un bel rapporto dando troppo peso alle voci senza fondamento che avete sentito.

Vergine: Troppi oneri a cui non riuscite a star dietro. Imparate a delegare per non essere travolti dagli impegni.

Bilancia: Non vi piace mentire. Accantonate le paure e dite al partner ciò che pensate veramente. Ne trarrete giovamento.

Scorpione: Le prospettive sono rosee dal punto di vista sentimentale, mentre sul lavoro incontrerete qualche difficoltà.

Sagittario: Alcune vecchie situazioni rimaste irrisolte troveranno presto uno sbocco naturale. Attendete fiduciosi.

Capricorno: Abbiate il coraggio di assumervi un piccolo rischio per ottenere il risultato, ma solo se ne vale davvero la pena

Acquario: Non limitate la sfera delle vostre azioni. Le capacità non vi mancano, ma potete sempre migliorare.

Pesci: Percepite che qualcosa sta cambiando dentro di voi. Trovate difficile mantenere la concentrazione.

