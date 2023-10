Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono gli Astri!

Ariete: Nonostante la stagione grigia, la vostra creatività è alle stelle e siete ispirati come non accadeva da tempo.

Toro: I malesseri stagionali rischiano di mettervi al tappeto. Fate scorta di cibi sani e tanta vitamina C!

Gemelli: Dopo un po’ di baruffa con il partner, è finalmente tornato il sereno. A volte litigare fa bene alla coppia.

Cancro: Dopo tanto tempo alla ricerca dell’amore, Cupido potrebbe sorprendervi quando meno ve lo aspettate...

Leone: Oggi rischierete di perdervi una bella serata a causa dei vostri pregiudizi. Provate a buttarvi senza pensare!

Vergine: Avere un metodo è importante, ma lo è anche uscire dagli schemi. Cercate di non essere troppo rigidi.

Bilancia: A caval donato non si guarda in bocca è vero, ma se una cosa non vi piace potreste anche farlo notare...

Scorpione: La discussione con una persona amica vi ha lasciato l’amaro in bocca e ora faticate a concentrarvi sul lavoro.

Sagittario: Vivere spensierati è una bella filosofia, però a volte dovreste provare a rimanere con i piedi per terra...

Capricorno: I soldi non fanno la felicità, ma, come voi ben sapete, di certo non rendono tristi. In arrivo sorprese sul lavoro!

Acquario: Vi sentite un po’ spaesati ultimamente, sarà il clima autunnale che non vi va giù. Passate una serata diversa!

Pesci: Le persone non vi leggono nella mente: se un atteggiamento non vi piace, fatelo sapere all’interessato.

© Riproduzione riservata