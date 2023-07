Cosa ci aspetta oggi, 3 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Per liberarvi dai vostri demoni più bui non vi resta che far pace con il vostro passato e voltare pagina...

Toro: Troverete la pace interiore se riuscirete a perdonarvi gli errori commessi in passato senza punirvi.

Gemelli: Finalmente avete agito con fermezza, rifiutando di essere sfruttati da un “amico”. Bravi, sempre a testa alta!

Cancro: Siete più sentimentali del solito: forse una persona appena conosciuta ha fatto colpo su di voi?

Leone: L’eccessivo stress sul lavoro dell’ultimo periodo vi ha sfiancato, urge prendersi tempo per sé e riprendersi...

Vergine: La vostra volontà di razionalizzare sempre i vostri sentimenti rischia di farveli sottostimare. Pensateci.

Bilancia: La vostra voglia di apparire impeccabili anche nei giorni più duri oggi non vi servirà. Lasciatevi andare!

Scorpione: Purtroppo sembrate cascarci ogni volta: la gelosia non farà altro che deprimervi e logorarvi dall’interno...

Sagittario: Sapete benissimo ciò che vi dice il vostro cuore, eppure lo ignorate. E se ne andasse della vostra felicità?

Capricorno: Siete alla costante ricerca del miglioramento, ma questa mania di perfezione vi farà andare in burn-out...

Acquario: Si sta chiudendo un cerchio e siete pronti ad affrontare una nuova fase della vostra vita. Avanti tutta!

Pesci: Ancora una volta vi siete fatti calpestare al lavoro da un collega supponente. Quando alzerete la testa?

© Riproduzione riservata