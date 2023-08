Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Non riuscite proprio a farvene una ragione: quella sconfitta subita è un boccone amaro. Ci vorrà del tempo...

Toro: Un po’ di scompiglio nella vita sentimentale: se una cosa proprio non funziona, è inutile sbatterci la testa...

Gemelli: Al lavoro avete tutto sotto controllo: abbiate fiducia nei colleghi e nelle vostre capacità, verrete ricompensati!

Cancro: Sforzatevi a non reagire con acidità alle critiche che arrivano dagli amici, imparate ad ascoltare in serenità.

Leone: Qualcuno oggi potrebbe farvi innervosire più del dovuto. Lasciate perdere le provocazioni fine a sé stesse...

Vergine: Cresce in voi il desiderio di viaggiare oppure organizzare una gita fuori porta: coinvolgete gli amici di sempre!

Bilancia: Portate avanti le vostre ragioni con determinazione e coraggio: siete un prezioso esempio per chi è intorno a voi.

Scorpione: Non dovete avere sempre tutto sotto controllo, a volte affidarsi al destino è davvero esaltante!

Sagittario: Le cose non sono andate cose avevate pianificato, e adesso? Trasformate l’imprevisto in occasione.

Capricorno: Non vi sentite particolarmente in forma: cercate di fare il minimo indispensabile per poi rifugiarvi a casa...

Acquario: Vi distraete facilmente, dando importanza a cose inutili e tralasciando quelle importanti. Fate attenzione!

Pesci: Voglia di freschezza e novità? A volte un po’ di semplice shopping è la risposta adatta a curare ogni male.

