Cosa ci aspetta oggi, 28 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete_Anche nei giorni più impegnativi, sapete tirare fuori il meglio di voi. Provate a farlo anche con gli altri.

Toro_Quando vi impuntate non c’è modo di farvi cambiare idea. Provate ad ascoltare il parere di chi vi circonda.

Gemelli_“Se son rose fioriranno”, si è soliti dire. Ma voi avete già le idee chiare. Non vi resta che seguire il cuore!

Cancro_Alzarsi con la luna storta può capitare a tutti, ma non fate ricadere il vostro nervosismo sugli altri.

Leone_Questa sera vi divertirete a preparare una cenetta coi fiocchi per chi amate. La serata promette scintille!

Vergine_In questa giornata non ci saranno grosse novità: tutto procederà come sempre. La noia è dietro l’angolo.

Bilancia_Ogni tanto fate fatica a ponderare le parole, rischiando di ferire chi vi circonda. Fate un po’ di autocritica.

Scorpione_Ogni piccolo sforzo che fate vi consente di arrivare più vicini all’obiettivo. Continuate su questa strada!

Sagittario_È un periodo roseo per i sentimenti. Siete circondati dall’affetto dei vostri cari: cos’altro desiderate dalla vita?

Capricorno_Una serata fuori in compagnia degli amici è un toccasana per lo spirito e per la mente. Provare per credere!

Acquario_Ultimamente siete più stanchi del solito e fate fatica a portare a termine il lavoro. Fate il pieno di vitamina C!

Pesci_Oggi tirerete fuori una dolcezza che stupirà chi vi conosce e che è da sempre abituato a vedervi combattivi.

